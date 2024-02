Bayern Munich vuelve a perder y agrava su crisis

El gigante alemán, Bayern Munich, continúa su espiral descendente en la temporada actual, sumando su tercera derrota consecutiva en todas las competiciones tras caer ante el Bochum en un desafiante encuentro de la Bundesliga. A pesar de comenzar liderando el marcador con un gol de Musiala, el Bayern sucumbió ante la presión del Bochum, quien dio la vuelta al marcador con tantos de Asano, Schlotterbeck y Stöger; Kane descontó en el tiempo de reposición, profundizando así la crisis que atraviesa el equipo bajo la dirección de Thomas Tuchel.

La serie de derrotas comenzó la semana pasada cuando el Bayern perdió ante el Bayer Leverkusen, actual líder de la Bundesliga. Este revés fue seguido por una decepcionante actuación en la Liga de Campeones, donde cayeron ante la Lazio. Sin embargo, la derrota ante el Bochum ha sido la más impactante hasta el momento, ya que se trata de un equipo que lucha en la parte media-baja de la tabla de la Bundesliga.

Con este nuevo tropiezo, el Bayern Munich se estanca en el segundo lugar de la Bundesliga, ahora a una distancia considerable de 8 puntos del líder, el Bayer Leverkusen, quien está en una posición ventajosa para asegurar el título por sí mismo.

La situación actual del Bayern Munich ha generado preocupación entre los aficionados y la comunidad futbolística en general. Este equipo, conocido por su dominio en la Bundesliga y su competitividad en torneos europeos, está mostrando signos de vulnerabilidad que no se habían visto en mucho tiempo.

Se han planteado diversas teorías sobre las causas de este declive repentino. Algunos atribuyen la falta de profundidad en la plantilla. Otros señalan posibles problemas en el vestuario o un desgaste físico y mental en los jugadores como factores influyentes. Lo que es claro es que el Bayern Munich necesita tomar medidas rápidas para revertir esta situación. Con la Bundesliga aún en disputa y la Liga de Campeones en curso, el tiempo apremia para que el equipo recupere su forma y vuelva a la senda de la victoria.

Los próximos partidos serán cruciales para evaluar la capacidad del Bayern Munich para superar este bache. La reacción del equipo y la respuesta táctica del entrenador serán examinadas de cerca por los aficionados y expertos en fútbol en busca de señales de una posible recuperación.

Bayer Leverkusen are now 8 points clear at the top of the Bundesliga as Bayern Munich lose 3-2 away to Bochum 🤯👀 pic.twitter.com/gMnvkUcuf0

— SPORTbible (@sportbible) February 18, 2024