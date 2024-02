Concacaf lista para la celebración de la primera Copa Oro W

La primera edición de la Copa de Oro femenina arranca este martes en Estados Unidos con doce selecciones en juego, entre ellas cuatro invitadas de la Conmebol, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

La Copa de Oro W se disputará del 20 de febrero al 10 de marzo en cuatro sedes de Estados Unidos: El Dignity Health Sports de Carson (California), el BMO Stadium de Los Ángeles (California), el Snapdragon Stadium de San Diego (California) y el Shell Energy Stadium de Houston (Texas).

Para esta primera edición, Argentina Brasil, Colombia y Paraguay se suman a Estados Unidos, México, Puerto Rico, Panamá, Canadá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica.

El torneo comenzará con una fase de grupos con las selecciones divididas en tres grupos. Las dos primeras de cada uno, más dos mejores terceras, avanzarán a la fase de eliminación directa.

En el campo habrá cuatro selecciones que figuran entre las mejores 25 del mundo: Estados Unidos (2), Canadá (10), Brasil (11) y Colombia (23). Además, seis equipos ya compitieron en el último Mundial: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica y Panamá.

Los cuartos de final se disputarán el 2 y 3 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles. Mientras que las semifinales y la final se jugarán en el Snapdrago Stadium de San Diego.

Martes 19 de febrero: México-Argentina (18:30 horas GT) y Estados Unidos-República Dominicana (21:15).

