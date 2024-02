Lionel Messi aclara su ausencia en amistoso ante Hong Kong

Ante las críticas que le llovieron a Lionel Messi, por su ausencia en el partido amistoso entre su club, el Inter Miami ante la selección de Hong Kong, este lunes, la máxima estrella y referencia del futbol universal emitió un pronunciamiento a través de un video mediante la aplicación Sina Weibo (red social china).

Uno de los primeros puntos que Messi descartó es que se tratara de una decisión de índole político. Por su parte, aseguró que durante esos días de gira sintió unas molestias en el aductor por lo que le aconsejaron descansar para evitar un empeoramiento de su estado.

#Messi𓃵 | Descontento total en Hong Kong por ausencia de Messi en amistoso Lionel Messi se fue abucheado de Hong Kong; Gerardo Martino tuvo que ofrecer disculpas.https://t.co/rcZzXtsJYr — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 4, 2024

Pronunciamiento de Messi

“He leído y escuchado muchísimas cosas después de lo que pasó en el partido de Hong Kong. Por esto he preferido hacer este video y dar la explicación de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiera sido así, directamente no hubiera viajado allí. Fui a Japón y fui a China como tantas veces en otras ocasiones”, aseveró Lionel.

Añadió, “Leo”: Desde que empecé mi carrera tengo una relación muy cercana y muy linda con China. He hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas, como juegos, eventos y muchos partidos con el Barcelona, con la selección”.

Lionel Messi habla de la conferencia de prensa: “Como dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido, que fue en Arabia, ya lo sentí; en el segundo intenté jugar un rato y fue a peor. Intenté, el día anterior y con la gente que había en el entrenamiento, entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había”.

Messi reconoce que hizo todo lo posible para jugar, pero reconoce que aún sentía molestias y tenía el riesgo que eso podría empeorar. También explicó que al día siguiente del amistoso se sintió bien, y por eso jugó en Japón, ya que debía agarrar ritmo de cara al inicio de la temporada en la Major League Soccer (MLS), donde estará en su segunda campaña con el Inter Miami.

⚽️ | 15 días después de perderse un partido de exhibición en Hong Kong y luego de la reacción (incluidos dos partidos de Argentina cancelados en China), Lionel Messi recurrió a Weibo para explicar sus razones.

pic.twitter.com/UZCcms9tya — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 19, 2024

