Manelyk habla de su experiencia en clínica clandestina tras embarazarse a los 15 años

Manelyk González se ha sincerado como nunca para contar a detalle uno de los momento más difíciles de su vida, cuando quedó embarazada a los 15 años.

La influencer concedió una entrevista a Yordi Rosado donde abrió su corazón para narrar la dura travesía que tuvo que enfrentar para poder ejercer su derecho a abortar.

Ella asegura que fue “demasiado complicado” no solo por las dificultades económicas, también porque en ese momento era ilegal el aborto en la Ciudad de México.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, confesó.

La también empresaria aseguró que el temor que tenía hacia su madre la hizo buscar ayuda en su hermana, quien junto a los padres de la pareja que tenía en ese momento la llevaron a una clínica clandestina para poderse practicar un aborto, lugar que ella calificó como “un matadero”.

“Mi hermana mayor fue quien me ayuda, ella tenía la vida perfecta, le marco y le cuento, me llevó con un doctor (…) él me dice que me van a llevar a una clínica, le dijimos a los papás de mi pareja, me lleva mi hermana.

Llego a la clínica, la más horrorosa que te puedas imaginar, fría, fea, yo pensaba que me iba a morir y más si llegaba a un matadero, yo lo veía así”, agregó.

Confesiones de la influencer

Manelyk confesó que previo al aborto y después de practicárselo pensaba en que ello le haría no poder convertirse en madre en un futuro, pues la clandestinidad le generaba incertidumbre y ese tipo de cuestionamientos.

“Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va a estar bien, me empiezan a amarrar, me dejan ahí como 5 minutos, te pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento, llega el doctor, me anestesió y bye, desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos y eso me daba vueltas”, finalizó.

Finalmente, la joven, quien actualmente participa como panelista en ‘La casa de los famosos’, reveló que necesitó terapia para superar ese momento.