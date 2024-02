¿A los golpes? Ivonne Montero y Olivia Collins protagonizan fuerte pleito

La obra “Busco al hombre de mi vida… Marido ya tuve” llegó a Guatemala hace un par de semanas, donde se presentaron las actrices Issabela Camil, Liza Muriel, Ivonne Montero, Olivia Collins.

La obra de teatro número uno de México tiene más de 8 años y se ha presentado en más de 500 representaciones en México y una gira de 60 ciudades, y ahora está en medio de la polémica.

Ivonne y Olivia fueron las protagonistas de un fuerte altercado en los camerinos del Auditorio Nacional, según reveló Vicky López en el programa ‘Todo para la mujer’.

El equipo de Maxine Woodside (@maxwoodside) destapa un jugoso rumor que involucra a Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) y Olivia Collins (@OliviaCollinsMX), parece ser que la convivencia entre las dos es muy explosiva, ya que han tenido muchos roces en las giras. #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/P1TZK69L3I — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 19, 2024

Las actrices se encontraron en una función especial de ‘Qué Plantón’ en donde se habrían enfrascado en una acalorada discusión que, según testigos, casi llegó a los golpes.

¿Qué sucedió?

Según medios mexicanos, la discordia se dio cuando ambas se encontraron en el mismo camerino por lo que comenzaron a pelear. Las palabras subieron de tono rápidamente, llegando a los gritos e insultos.

“Qué Plantón se presentó el martes en el Auditorio Nacional, fue una única función. Ivonne Montero hizo a ‘La Palmera’, pero 10 minutos antes de salir, en los camerinos del Auditorio Nacional, resulta que llegó Olivia Collins y las pusieron juntas en el camerino”, dijo López en el programa de Maxine Woodside.

Las actrices ya habrían tenido roces en la puesta en escena donde comparten el escenario, “pero pleitos de que ya no se dirigen la palabra y se dicen sus cosas”, contó Vicky y añadió:

“Alguien llegó a separar a Olivia y a Ivonne; Olivia habló con la producción, le dijo ‘yo no puedo salir a escena si está esa señora’, entonces le dijeron ‘no pues esta señora es ‘La Palmera’ , entonces ella dijo ‘ok, si no me dan respuesta, yo me voy'”.

Finalmente, Olivia Collins se retiró del Auditorio Nacional.

