Este miércoles arranca la temporada de la MLS

La espera ha terminado para los aficionados al fútbol en Estados Unidos, ya que la Major League Soccer (MLS) está a punto de iniciar su nueva temporada, la cual promete ser una de las más emocionantes hasta la fecha. Con una serie de fichajes estelares y la llegada de prometedores talentos, la MLS se prepara para cautivar a los espectadores con partidos llenos de emoción y competitividad.

Sin lugar a dudas, el Inter Miami acapara los reflectores en esta temporada de la MLS. Por primera vez en su historia, el equipo podrá contar desde el inicio con la presencia de Lionel Messi y su conjunto de ‘galácticos’. Este hecho convierte al Inter Miami en el gran favorito para alzarse con el título, generando una gran expectativa entre los aficionados de todo el país. Además, el Inter Miami tendrá el honor de dar inicio a la temporada futbolística en Estados Unidos, lo que añade un extra de emoción a este arranque.

Two. More. Days. ⏳

Messi & @InterMiamiCF take on @realsaltlake to kickoff the season!

📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/D7skJOK7bn pic.twitter.com/xoe19Wm6jQ

— Major League Soccer (@MLS) February 19, 2024