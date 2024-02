Kurt Cobain cumpliría 57 años: ¿Habló sobre la isla Epstein?

Kurt Cobain siempre tuvo pasión por la música eligiendo una guitarra en vez de una bicicleta a los 14 años. En ese momento, el famoso tenía como referentes a varias bandas: Led Zeppelin, Los Ramones o Iron Maiden.

Debido a esta pasión, Cobain dejó los estudios para convertirse en una estrella del rock y creó una banda llamada Fecal Matter (Materia Fecal) en 1985.

Esta banda compartió un álbum: “El analfabetismo prevalecerá” que no llegaría a la fama. Dos años después cumpliría su sueño creando Nirvana junto con el bajista Krist Novoselic.

Nirvana lanzó en 1989 “Bleach”. Pero el álbum que catapultó a la banda fue “Nevermind”, con la famosa portada del bebé y el dólar debajo del agua. “Smells Like Teen Spirit ” se convirtió en un éxito.

La carrera musical de Kurt Cobain despegó, pero también hizo que el cantante se sintiera intimidado. Pronto caería en adicciones y en depresión. Se quitó la vida a sus 27 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nirvana (@off1cial_nirvana)

¿Habló de la isla de Jeffrey Epstein?

Algunos medios internacionales informaron que Kurt Cobain había comentado sobre la isla de Jeffrey Epstein en la década de los noventa, y había confirmado lo revelado en documentos difundidos recientemente.

Sin embargo, AP y otros medios confirmaron que la información era falsa.

Cobain mencionó el caso de la actriz Frances Farmer, a quien el grupo Nirvana dedicó una canción. Edgar Klüsener, quien hizo la entrevista, confirmó a The Associated Press que el músico no habló de Epstein.

Lee también: ►Confirman que Thalí García salió de LCDLF por huir de Lupillo Rivera

Mira también: