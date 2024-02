Partido de Bukele logra mayoría en el Congreso de El Salvador

El partido Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, logró mayoría en el Congreso de El Salvador, con 54 de 60 diputados, oficializó la noche del lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país centroamericano.

Los partidos aliados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, el Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC), obtuvieron dos y un escaño, respectivamente; en tanto que los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el minoritario Vamos (centroderecha) consiguieron dos y un parlamentarios.

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene cuatro diputados, no logró ningún escaño, por lo que, por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, no tendrá representación en dicho órgano, aunque no desaparecerá como partido político.

¡Los salvadoreños decidieron continuar con la gobernabilidad para acelerar las transformaciones en el país! Conoce cómo quedó conformada nuestra institución. pic.twitter.com/QRhXEuRqFF — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) February 20, 2024

Diputados en todos los departamentos

Asimismo, el partido Nuevas Ideas obtuvo diputados en los 14 departamentos de El Salvador. Es así que en el Congreso para el período 2024-2027, la representación de NI, dirigido por un primo de Bukele, queda con cuatro parlamentarios del departamento de Usulután; dos de San Vicente; tres de La Paz; dos de Cabañas; dos de Cuscatlán; cinco de Sonsonate; cinco de Santa Ana; uno de Chalatenango; dos de Ahuachapán; 14 de San Salvador; dos de Morazán; dos de La Unión; cuatro de San Miguel y seis de La Libertad.

Mientras, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) logró dos representaciones de los departamentos de La Libertad y San Salvador, y el Partido de Concertación Nacional (PCN) dos diputados de Chalatenango y Ahuachapán. El centro derechista Vamos alcanzó un parlamentario de San Salvador y el Partido Demócrata Cristiano un diputado representante del departamento de San Miguel.

El pasado 4 de febrero, los salvadoreños votaron para elegir a 60 diputados en lugar de 84, esto luego de una reducción de parlamentarios en la Asamblea Legislativa propuesta por Nayib Bukele y aprobada por el órgano Legislativo, actualmente de mayoría oficialista.

*Con información de EFE