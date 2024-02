Pep Guardiola se disculpa con Kalvin Phillips

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se disculpó con su exjugador Kalvin Phillips, por un comentario en el que dijo que estaba “pasado de peso”.

El entrenador español hizo este comentario después de que Phillips volviera de la Copa del Mundo de Qatar que jugó con Inglaterra y se quedara fuera de una eliminatoria de Copa de la Liga contra el Liverpool.

En una entrevista a principios de este mes, una vez que Phillips completó su cesión al West Ham United, el centrocampista aseguró que ese comentario “afectó a su confianza”.

Pep Guardiola has apologised to Kalvin Phillips for calling him overweight in public😲 pic.twitter.com/yZxT3LkOSR

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) February 20, 2024