Copa Oro W: Canadá humilla a El Salvador

La selección femenina de Canadá avasalló en Houston por 6-0 a la de El Salvador en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro W poco después de asistir al triunfo ajustado por 0-1 de Paraguay sobre Costa Rica.

Aunque con marcada diferencia goleadora, Canadá y Paraguay lideran con tres puntos el grupo C del torneo que se disputa en Estados Unidos.

Canadá se sumó al ‘club de las más goleadoras’, que componen Colombia, que el miércoles vapuleó por 0-6 a Panamá en la apertura del grupo B, y Estados Unidos, que el martes apisonó por 5-0 a la de República Dominicana en el A.

Cumplidos tres días de actividad en la Copa Oro, que reúne a ocho países de la Concacaf y a cuatro selecciones invitadas de la Conmebol, diecinueve goles han sido marcados en seis partidos.

La lista de goleadoras es encabezado con dos goles por la estadounidense Olivia Moultrie, la colombiana Manuela Pavi y la canadiense Adriana Kristina Leon.

La alegría de la selección de El Salvador de haber eliminado a la de Guatemala en la repesca de ingreso en la Copa Oro duró poco por culpa de las campeonas olímpicas, que salieron a demostrar su condición de favoritas.

Cloe Lacasse madrugó este jueves a los tres minutos para depositar el primero de los seis goles de la selección femenina canadiense en la portería de la salvadoreña Idalia Serrano.

A los 24 minutos aumentó Jordyn Huitema, y en el 28 y el 59 apareció Adriana Kristina Leon para allanar el camino de la goleada. El segundo tanto de la centrocampista del Aston Vila fue de penalti

El quinto gol en el Shell Energy Stadium lo marcó la defensora del Chelsea Kadeisha Buchanan en el minuto 62.

Las pupilas de la entrenadora Beverly Prietsman jamás levantaron el pie del acelerador frente a un rival que no tuvo margen.

Olivia Smith infligió el sexto gol a la selección de Eric Acuña Jubís en el minuto 86.

En la segunda jornada del Grupo C, el próximo domingo, Paraguay se medirá con Canadá y Costa Rica hará lo propio frente a El Salvador

Don’t miss out on the top highlights of the Canada vs. El Salvador matchup 🤳⚽ pic.twitter.com/2iMv2BakUL

— W Gold Cup (@GoldCup) February 23, 2024