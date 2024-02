Aaron Herrera debuta con asistencia y victoria con la camiseta del DC United

El inicio de la temporada regular de la Major League Soccer ha sido un escaparate para el talento guatemalteco, y uno de los nombres que ha brillado con luz propia es el de Aaron Herrera, quien tuvo un debut destacado con el DC United este sábado 24 de febrero.

En el enfrentamiento contra el New England Revolution, Herrera no solo se ganó un lugar en el once inicial, sino que también disputó la totalidad de los 90 minutos. Su desempeño fue fundamental en la victoria de su equipo por 3-1, con los tres goles anotados por el delantero belga Christian Benteke.

Herrera con destacada actuación

El futbolista guatemalteco demostró estar a la altura del desafío, desplegando un juego sólido tanto en ataque como en defensa. Por la banda derecha, Herrera se destacó por su capacidad para sumarse al ataque, brindando opciones a sus compañeros y generando peligro en el área rival, el guatemalteco asistió a Christian Benteke en el tercer gol del DC United.

Además, mostró una gran disciplina táctica al momento de regresar para colaborar en labores defensivas, evidenciando así su versatilidad y madurez en el terreno de juego.

Es importante destacar que, a pesar de tratarse de su debut en la MLS, Herrera no es un desconocido en la liga. Su trayectoria previa en el Real Salt Lake y en el CF Montreal le ha permitido adaptarse rápidamente al ritmo y exigencia del fútbol estadounidense, lo que se reflejó en su sólido desempeño sobre el césped.

Sin embargo, el éxito de Herrera contrasta con la situación de otro compatriota, Nicholas Hagen. El guardameta guatemalteco no tuvo la oportunidad de figurar en la convocatoria de su equipo, el Columbus Crew, en el partido frente al Atlanta United. Esta ausencia marca un contraste con el protagonismo de Herrera y destaca la variabilidad de experiencias que pueden enfrentar los futbolistas en la MLS.

Por otro lado, la atención también se centra en la posible participación de Arquímides Ordóñez en el próximo encuentro entre el FC Cincinnati y el Toronto FC. La presencia de jugadores guatemaltecos en diferentes equipos de la liga refleja el crecimiento y la diversificación del talento centroamericano en el fútbol estadounidense.