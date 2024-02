El conserje que salvó muchas vidas en el incendio de Valencia rompe el silencio

Julián, el conserje que se convirtió en un héroe por salvar varias vidas durante el incendio en Valencia, España, que dejó al menos diez muertos y más de una decena de heridos por fin rompió el silencio y narró cómo vivió el lamentable hecho ocurrido el 22 de febrero.

En entrevista para el periódico “El País” relató que fue una experiencia muy dura “ha sido una pesadilla. Fue todo muy rápido y entre el fuego y el humo”, lo primero que hizo fue tocar todas las puertas posibles para alertar a los vecinos, logró subir las escaleras lo más rápido que pudo hasta el piso 10 o 12, hasta que los bomberos le pidieron que no subiera más porque el humo no lo permitía.

“Ayudé a los vecinos a bajar todo lo que pude hasta que el humo me dejó porque hubo un momento en que era tan negro que los propios bomberos me dijeron que no subiese más”, relató Julián.