Protagonistas de “El Stand de los Besos” deslumbran en los SAG Awards

En la temporada de premios, los galardones más precisos para reconocer las mejores interpretaciones son los SAG Awards, los premios entregados por el sindicato de actores.

La gala se realizará este sábado 24 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. La alfombra roja ya comenzó y los primeros en aparecer fueron los actores Joey King y Taylor Zakhar Perez, quienes protagonizaron “El Stand de los Besos”.

The #SAGawards arrivals are underway with a little "Kissing Booth" reunion, as both Joey King and Taylor Zakhar Perez hit the red carpet! 💕

