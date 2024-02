Manifestantes interrumpen transmisión de los Spirit Awards ¿Se cancelará?

El cine está de fiesta con la entrega de los Film Independent Spirit Awards 2024, premios que celebran al cine independiente estadounidense de la temporada.

Los Spirit Awards son calificados como una oportunidad para reconocer a películas que por su alcance, temática o presupuesto, suelen pasar desapercibidas por otras entregas de premios o que simplemente no lograron ganar premios frente a las producciones de grandes estudios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Film Independent (@filmindependent)

Guatemala tiene representación este año a través de la película “Cadejo Blanco”. La película que fue grabada en Puerto Barrios (Izabal) y la ciudad de Guatemala, compite por el Premio John Cassavetes, otorgado por la organización Film Independent a las producciones realizadas con menos de un millón de dólares.

Entre las nominadas en la misma categoría destacan The Artifice Girl, Fremont, Rotting in the sun y The Unkown Country.

Manifestaciones en el evento

Durante la transmisión en vivo, algunos actores y productores han sido interrumpidos por manifestantes que se encuentran en las afueras de los Spirit Awards.

En redes sociales, medios y periodistas internacionales informaron que se trata de partidarios de “Palestina libre”. Entre su manifestación se escuchan frases como “Alto el fuego ahora” y “Palestina libre”. Son los primeros en interrumpir una entrega de premios esta temporada.

“Free Palestine” supporters are disrupting #SpiritAwards while Jim Gaffigan is presenting best ensemble cast. Security does not seem to be able to quiet them as this continues…. pic.twitter.com/JotnDFtfeA — Chris Gardner (@chrissgardner) February 25, 2024

“Pienso que está bien que manifiesten pero no en algo que todos esperamos como una entrega de cine”, “Pienso que el cine no tiene nada que ver en esto, deberían manifestar en otros lugares”, “El cine es arte y no tiene sentido que estén ahí”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

protesters outside the Film Independent Spirit Awards shouting “ceasefire now” and “free Palestine” — audible during the livestream and clearly making the presenters and winners uncomfortable — are the first to disrupt an award show this season — Tyler Coates (@tylercoates) February 25, 2024

Lee también: ►¡Espectaculares! Anne Hathaway y Natalie Portman de las más elogiadas en Spirit Awards

Mira también: