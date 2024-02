Ganadores de los Spirit Awards, ¿Cadejo Blanco obtuvo el premio?

Los Spirit Awards siempre son una gran oportunidad para reconocer a películas que por su alcance, temática o presupuesto, suelen pasar desapercibidas por otras entregas de premios o que simplemente no lograron ganar frente a las producciones de grandes estudios.

La ceremonia de entrega de los Spirit Awards 2024 fue transmitida en línea por las redes sociales del evento.

¿Ganó Cadejo Blanco?

Guatemala tuvo representación este año a través de la película que fue grabada en Puerto Barrios (Izabal) y la ciudad de Guatemala. Competía por el Premio John Cassavetes, otorgado por la organización Film Independent a las producciones realizadas con menos de un millón de dólares.

Entre las nominadas en la misma categoría destacaban The Artifice Girl, Fremont, Rotting in the sun y The Unkown Country.

La ganadora fue Fremont, película dramática estadounidense de 2023 dirigida por Babak Jalali y coescrita por Carolina Cavalli.

Los ganadores de las categorías principales:

Mejor Película – Past Lives

Mejor Actuación Protagónica – Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor Dirección – Celine Song – Past Lives

Mejor Película Debut – A Thousand and One

Mejor Actuación Revelación – Dominic Sessa – The Holdovers

John Cassavetes Award – Fremont

Mejor Edición – How to Blow Up a Pipeline

Mejor Nueva Serie – “Beef”

Mejor Actuación en Nueva Serie – Ali Wong – Beef

Mejor Guion – American Fiction

Mejor Película Internacional – Anatomy of a Fall (Francia)

Lee también: ►Manifestantes interrumpen transmisión de los Spirit Awards ¿Se cancelará?

Mira también: