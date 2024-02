Porras a Arévalo: “Lo invito públicamente, lo espero en el Ministerio Público”

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, se refirió este martes 27 de febrero a las convocatorias a reuniones que han realizado ella y el presidente de la república, Bernardo Arévalo, para dialogar y que, sin embargo, no se han podido concretar por distintos aspectos.

Al primer acercamiento al que la invitó el mandatario, Porras no asistió. Mientras que al segundo, que se llevó a cabo en Casa Presidencial, sí acudió, pero solamente estuvo en el lugar cerca de 10 minutos, pues señaló imposibilidad legal.

“Sobre la base de la convocatoria que me hicieron, me presenté; sin embargo, no se daban las condiciones legalmente establecidas para mi participación”, dijo.