Copa Oro W: Así quedan las series de cuartos de final

Canadá logró una victoria por 3-0 sobre Costa Rica para asegurar el primer lugar en el grupo C de la Copa Oro W 2024 el miércoles por la noche en el estadio Shell Energy en Houston, Texas.

Jordyn Huitema abrió el marcador con un cabezazo dentro del área en el minuto 11, conectando con un servicio de larga distancia de Jessie Fleming. Shelina Zadorsky amplió la ventaja de Canadá a 2-0 en el minuto 27 con un cabezazo en el poste lejano en un saque de esquina de Adriana León.

Zadorsky cabeceó otro intento de saque de esquina en el minuto 57 para completar el doblete y darle a Canadá una ventaja de 3-0. Esta vez fue Smith quien proporcionó la asistencia desde el banderín del córner.

NOTA: Efemérides: Hace 20 años, Guatemala perdía a Josué Danny Ortiz

Canada keeps the record at 💯 pic.twitter.com/geuoHq9Dci

— W Gold Cup (@GoldCup) February 29, 2024