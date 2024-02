Efemérides: Hace 20 años, Guatemala perdía a Josué Danny Ortiz

“El árbitro señaló una falta sobre el guardameta Danny Ortiz. Está lesionado, se pide rápidamente las asistencias, bastante accidentado el clásico”, era la narración de José Antonio Corado hace 20 años cuando se disputaba el clásico 211 del futbol guatemalteco.

“Se duele en el pecho, ¡uy! la rodilla izquierda va impactar accidentalmente en la jugada de Mario Rodríguez sobre Danny Ortiz. Se da cuenta que es muy delicado, el árbitro llama al doctor Jerez Lau”, comentaba Gustavo Velásquez la mañana del 29 de febrero de 2004.

Y el resto de historia ya es conocida: Más adelante, en un centro asistencial privado, dejaba de existir el portero guatemalteco Josué Danny Ortiz.

Este jueves 29 de febrero de 2024 se cumplen los primeros 20 años del fallecimiento del considerado el mejor portero del país en aquella época. Era un joven talentoso que logró pasar por varios equipos de la Liga Nacional y que brilló en su corto paso por la Selección Nacional de Guatemala, done logró el título de la Uncaf en el 2001.

Previo al clásico, Danny Ortiz declaraba al periodista internacional, Milton Meléndez: “A días de un partido tan importante como son todos, pero este tiene algo especial, ya que siempre se juega a parte de los tres puntos, creo que el prestigio de cada equipo. Es un partido muy importante no solo para mí sino para todos los jugadores y todos queremos estar en ese partido”.

Añadió: “Juegue o no, yo siempre he sido positivo, siempre pienso que voy a estar. Siempre trabajo para poder estar en esta clase de partidos, pero aquí el que decide es Dios y el cuerpo técnico, y si me toca, como siempre, trataré de hacer las cosas bien”.