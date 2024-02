¿Problemas en la pareja? Stephen Baldwin pide oración por Hailey y Justin Bieber

Tal parece que Hailey y Justin Bieber se encuentran en un momento muy delicado de su matrimonio.

La famosa pareja comenzó a generar preocupación después de que Stephen Baldwin, actor y padre de Hailey, compartiera un video pidiendo a todos los “cristianos” a que rezaran por el cantante y la modelo debido a los “retos especiales” que tendrían por delante.

“Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hayley, tomen un momento par ofrecer una pequeña oración, para que reciban la sabiduría, la protección y la cercanía del Señor”, señala el artista.

Además, publicó en sus historias de Instagram un mensaje del evangelista y fundador de All Things Possible Ministries, Victor Marx, quien también solicita oraciones para Justin y Hailey.

El mensaje acompaña un video del artista interpretando I Could Sing of Your Love Forever una pieza que escribió para denotar su fe cristiana. Junto al video de la interpretación, Marx pide a la comunidad cristiana unirse para apoyar a la joven pareja.

¿Problemas con Justin Bieber?

Hasta el momento, ni Stephen Baldwin ni Victor Marx han brindado detalles de las razones por las que Justin y Hailey se encuentran en dificultades.

A pesar de todos estos rumores, el cantante y la supermodelo se han mostrado muy unidos. Fueron vistos asistiendo a un servicio de iglesia nocturno juntos, justo horas después de que Stephen Baldwin provocara preocupación por el bienestar de la pareja.

Hailey lucía un jersey amarillo de rombos y unos vaqueros holgados, mientras que Justin cubrió su rostro con una capucha negra y una bufanda.

