Arévalo: “La lucha contra la corrupción no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón”

El presidente Bernardo Arévalo reiteró este viernes 1 de marzo la postura de su gobierno con respecto a la lucha contra la corrupción, pues aseguró que se mantienen los esfuerzos constantes en el tema y que se avanza de manera contundente para hacerle frente a las acciones ilegales en la administración pública y fortalecer las instituciones con el fin de prevenir este flagelo. También se refirió a las prácticas de sus detractores y cómo enfrenta las críticas.

“Para mí lo importante no es pensar que haya alguien que me quiera mover la silla, sino entender que yo lo que he recibido es un mandato del pueblo para dirigir el gobierno, a partir de un compromiso que hemos tomado contra la corrupción y por el desarrollo. Y lo que me preocupa es mantener la confianza de ese pueblo, el apoyo de ese pueblo para poder seguir adelante en esta lucha”, dijo.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la que también resaltó que meses atrás se pensaba que era imposible luchar contra lo que describió como el “pacto de corruptos” y la estructura político – criminal. Según sus palabras, se creí que era ingenuo pensar que alguien se saldría de esa trama y captura del Estado; sin embargo, señaló que el pueblo se fue a las calles y dijo “ya basta”.

En ese sentido, aseguró que su administración seguirá trabajando en el tema y que, tras encontrar hechos posiblemente ilícitos en las distintas dependencias, se preparan los expedientes de manera que tengan la solidez necesaria para ir a presentarlos ante el Ministerio Público (MP).

Indicó que antes de ello se hace el análisis necesario, en especial porque resaltó que no tienen las razones necesarias para “confiar demasiado” en el actuar del ente investigador y que los casos sigan adelante.

“Ahorita los equipos están trabajando en cada ministerio, se están identificando casos, se están preparando y vamos a verlos venir en las próximas semanas”, dijo.

#EUNuevoGobierno@BArevalodeLeon, Presidente de la República: "Creo que no hay presidente democrático que esté en el poder y que no haya nadie que lo quiera sacar. Lo importante no es pensar que haya alguien que me quiera 'mover la silla', sino entender que lo que he recibido es… pic.twitter.com/7h3gq8j2jw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 1, 2024

Acciones concretas desde el Gobierno

Al respecto de pronunciamientos que consideran que de cierta manera va lento el trabajo en este ámbito, Arévalo recordó que solamente llevan seis semanas en el Ejecutivo. Aunque comprendió que se tiene ansiedad para encontrar soluciones al impacto de la corrupción.

“Entiendo que la gente quisiera ver que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero lo que ha pasado en Guatemala tiene un nivel de penetración tal dentro del Estado que tomará tiempo hacerlo”, resaltó el gobernante.

#EUNuevoGobierno@BArevalodeLeon, Presidente de la República, sobre la acción presentada en contra de Consuelo Porras, Fiscal General: "Estamos haciendo lo que debemos hacer en términos de nuestra responsabilidad política ante el pueblo de Guatemala apara garantizar el… pic.twitter.com/SbRzhxxwGX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 1, 2024

Indicó que el trabajo ya se inició y se presentaron las dos primeras denuncias, pero vienen otras más detrás. También hay otras cosas que se están haciendo, parte de esto es la instalación de la Comisión Nacional contra la Corrupción que recién se concretó y está a cargo del abogado Santiago Palomo.

“Estamos trabajando. La lucha contra la corrupción no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón, y hay que ir claro, midiendo y avanzando con seguridad para que los logros que se vayan dando no sean revertibles. Para que los casos que se presenten no sean desconocidos por errores en la precipitación con que se hicieron, porque había que sacarlos para tener un efecto mediático”, manifestó Arévalo.

Portal de consulta de denuncias por corrupción

El presidente se refirió al portal que se anunció por parte del comisionado anticorrupción, el cual será habilitado para que la ciudadanía pueda consultar el seguimiento que se da a los casos de corrupción identificados en el Ejecutivo.

“Es un espacio de información abierta. Va a estar listo en días. Se trata de tener una comunicación abierta, no es de uso restringido”, dijo.

Asimismo, destacó que cada caso que se vaya planteando, descubriendo y presentando se irá colocando en el portal, con su fecha respectiva, y se informarán los avances para que el pueblo pueda libremente hacer el seguimiento de cada caso y ver qué está pasando.

→ Escuche aquí la entrevista completa con el presidente Bernardo Arévalo: