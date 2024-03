Guatemala Sub-20 tendrá campamentos en Turquía y México

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala logró anoche en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores su clasificación al Campeonato Masculino Sub-20 de la Concacaf, el cual se realizará en las ciudades de Celaya e Irapuato, Guanajuato, México, del 19 de julio al 4 de agosto. En ese Premundial, la “Bicolor” chapina buscará uno de los cuatro boletos disponibles para ser partícipes de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 Chile 2025.

Tras finalizar el duelo, Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional del Futbol de Guatemala (Fedefut), brindó algunas declaraciones donde analizó la Clasificatoria que se desarrolló en el país desde el pasado viernes 23 de febrero y que culminó el sábado 2 de marzo.

Campamentos en Turquía y México

Una de las principales quejas del máximo dirigente del país, Gerardo Paiz, fue no compartir el formato de la clasificación hacia la Copa del Mundo Sub-20, ya que para él, Guatemala no debió jugar la Clasificatoria debido a que había sido mundialista en el último proceso, y ejemplificó con México, selección que ni clasificó al Mundial y sí se le otorgó el beneficio de no jugar alguna de las seis Clasificatorias de la Concacaf.

Posteriormente, Paiz confirmó que tras esta Clasificatoria, en la cual la “Azul y Blanco” logró puntuación perfecta: 12 puntos en cuatro partidos, la Federación ya tiene establecido dos campamentos para la “Bicolor”, uno será en Turquía y el otro en México, sede del Premundial.

Respecto a este tema, Gerardo Paiz confirmó que, en el campamento de preparación de Turquía, se enfrentarán a selecciones de Europa y Conmebol. El mismo se desarrollará en abril.

Para el mes de mayo, se tiene previsto realizar el campamento en México, para que los seleccionados se adapten a las condiciones tanto del clima, altura, canchas y todo lo relacionado al país donde los seleccionados buscarán una tercera clasificación mundialista.

El Premundial de Guanajuato 2024 se realizará del 19 de julio al 4 de agosto del presente año.

¡Guatemala dominó el Grupo C y jugará en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf! 🙌 pic.twitter.com/IeBe5jTWF6 — Concacaf (@Concacaf) March 3, 2024

Sobre los legionarios

Gerardo Paiz fue consultado por los periodistas que dieron cobertura a este Clasificatorio sobre el papel que jugaron los legionarios, un total de 10, y que fueron fundamentales para lograr el boleto al Premundial.

“De momento, no se buscarán más jugadores. Por ahí hay algunos que vienen de lesiones, que esperamos se puedan recuperar para poderlos tomar en cuenta. Este es un proceso de tres años, hemo buscado ya varios jugadores, y aquí ya hay un trabajo y proceso. Me imagino que el profesor Marvin Cabrera respetará este proceso”, dijo Paiz al referirse a la posibilidad de seguir buscando más jugadores con descendencia guatemalteca.

En la misma línea de los legionarios, Gerardo Paiz, aseveró: “Estoy muy contento porque ese ha sido trabajo de nosotros como Federación, y lo logramos, porque de estos jugadores algunos van a llegar algún día a la Selección mayor, ya que traen una calidad diferente y mentalidad distinta, y eso ayuda definitivamente”.

Una propuesta no tomada en cuenta

El presidente de la Federación, Gerardo Paiz, también reveló su propuesta para que los juveniles, Sub-20, tengan mayor participación en la Liga Guate Banrural. Su propuesta es que los jugadores pudiesen jugar un partido completo con los equipos mayores, a modo, que en cada jornada sean por lo menos 12 jugadores Sub-20 teniendo 90 minutos en el máximo circuito del futbol nacional.

“Yo lo he propuesto varias veces, pero no he tenido éxito. Ellos (Liga Nacional) tienen su asamblea y hacen sus votaciones. Ellos han seguido con el sistema de los minutos. No me gusta el sistema, creo que bien hecho talvez podría funcionar, pero como se está haciendo no funciona”, recriminó Paiz.

Recordó también el dirigente que, “los equipos que no llegan a los minutos, en los últimos partidos ajustan los minutos a empujones, pero no es el trabajo”. Y repitió: “Lo ideal sería un jugador Sub-20 siempre en la cancha, eso nos garantizaría mínimo de 12 futbolistas juveniles siempre jugando en el campo. Yo se los he propuesto, pero al final la asamblea es la que manda”.

