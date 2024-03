¿Estaba ebrio? Carin León crea polémica tras confesión en pleno concierto

El concierto de Carin León en Hermosillo se convirtió en el epicentro de la polémica luego de que el cantante hiciera una sorprendente declaración sobre su “gusto por el consumo de drogas”.

Durante su presentación, el famoso confesó abiertamente su deseo de consumir “perico” (cocaína), desatando una ola de reacciones entre los asistentes y la comunidad musical.

Carin León conocido por sus éxitos en el género regional mexicano, no dudó en expresar su gusto por la droga: “Con esta rola se me antoja echarme un perico; lo que es. Como buen hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”.

Cabe destacar que la opinión del público estuvo dividida al respecto, pues mientras unos criticaron al famoso, otros más señalaron que no era para tanto pues podía ser una broma.

“Qué lamentable y triste declaración sobre todo por los niños que fueron a verlo”, “Un artista, eso no está en duda. Lo demás, a lo mejor, es cosa personal, pero creo que se equivocó”, “Equivocado por donde se vea, el problema no es de si guste o no lo que dijo, el problema es él, que recurre a drogas, dañando su cuerpo y promoviendo un consumo que tiene a este país en una real tragedia”, “Qué mal que los famosos se presten a decir estos comentarios”, “Qué triste porque su música es hermosa y no tiene nada que ver con drogas”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

La declaración del cantante causó sorpresa y controversia entre los asistentes, quienes no esperaban escuchar este tipo de afirmaciones durante el concierto.

