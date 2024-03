Christian Nodal desata las burlas por lucir fleco en el Paris Fashion Week

No cabe duda que los looks de Christian Nodal y Cazzu no pasaron desapercibidos en el Paris Fashion Week. Y es que la famosa pareja de cantantes causó impacto con sus vestuarios rockeros en el evento.

Hay que destacar que, la Semana de la Moda de París es conocida por atraer celebridades de la industria del entretenimiento, y este año no fue la excepción. Una de las parejas que tomó protagonismo en este evento fue el cantante de música regional mexicano y su actual novia.

Cazzu y Nodal hoy junto una fan en Francia.🇫🇷 🤍 pic.twitter.com/sAnThOqBeP — LA CAZZU (@nenatrampamexa) February 29, 2024

Ambos demostraron que no solo tienen talento musical, sino también un estilo único y una complicidad innegable. Los dos dieron tremendo “taco de ojo” a todos desde París, vistiendo Givenchy uno y el otro Balmain.

La pareja terminó generando euforia en las redes con sus outfits, transparencias y peinados. La artista eligió un vestido transparente y ropa interior igual, por su parte, Nodal lució un atuendo de cuero y un peinado que le dio un aire rebelde.

Christian Nodal no pasa desapercibido…

Cabe destacar que, “el fleco” de Nodal causó intriga y desató varios comentarios en las redes sociales. “No puedo con el look de Nodal”, “Ya empieza con sus cosas otra vez”, “Mejor que se dedique hacer música”, dicen algunos de los comentarios que hicieron sus fanáticos.

No cabe duda que ambos saben cómo llamar la atención de sus miles de fans que están al pendiente de sus pasos. Fue hace unas semanas atrás, cuando los artistas compartieron por primera vez la imagen del rostro de su hija.

Los comentarios hacia a la pequeña fueron muy enternecedores, ya que se parece a ambos. Desde ese momento, la pareja ha aprovechado para compartir todo tipo de postales junto a la pequeña.

Por el momento, se desconoce si la pareja contraerá nupcias en un futuro, lo que si es cierto es que se la están pasando de lo mejor.