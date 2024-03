El City de Guardiola vuelve a llevarse el ‘Derbi de Manchester’

El emblemático Derbi de Manchester volvió a encender la pasión en la ciudad, y esta vez el Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, se alzó con la victoria, pintando la ciudad de azul cielo tras vencer al Manchester United con un resultado final de 3-1, destacando el doblete del talentoso Phil Foden.

El encuentro no inició de la mejor manera para el equipo de Guardiola, ya que se vieron en desventaja en el marcador luego de que Marcus Rashford adelantara a los ‘Red Devils’ con un potente disparo desde fuera del área. A esto se sumaron las oportunidades perdidas por Erling Haaland para el Manchester City, generando cierta preocupación en los aficionados.

Sin embargo, el joven prodigio Phil Foden emergió como la figura estelar del partido. Criado en la cantera del Manchester City, el talentoso jugador brilló con luz propia al anotar dos goles clave, a los minutos 56 y 80 respectivamente para remontar el partido.

Posteriormente, en el tiempo de reposición, Erling Haaland que se había cansado de fallar se hizo presente en el marcador, anotando el definitivo 3-1, asegurando así tres puntos valiosos en la lucha del Manchester City por el título de la Premier League. Mientras tanto, el Manchester United continúa su batalla por asegurar un puesto en competiciones europeas.

Con esta victoria, el Manchester City prolonga su dominio sobre el United en el Derbi de Manchester. Los de Guardiola han salido victoriosos en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, evidenciando que el estratega catalán ha sabido encontrar la fórmula para superar a los ‘Red Devils’ en estos encuentros tan emocionantes.

A spectacular way to score your 10th goal of the season! 🚀 @ManCity x @PhilFoden https://t.co/nlF4BTT3VE pic.twitter.com/KN1vwY9quJ

— Premier League (@premierleague) March 3, 2024