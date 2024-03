Guadalajara recibe al América por la ConcaChampios

El América del delantero colombiano Julián Quiñones visitará este miércoles al Guadalajara del entrenador argentino Fernando Gago, en uno de los cruces de más expectativas de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Dirigidas por el brasileño Andre Jardine, las “Águilas” visitarán a su más enconado rival en el derbi del futbol mexicano, tal vez la serie más esperada en la fase de los 16 mejores del campeonato.

