Con el sello de Kylian Mbappé, el PSG clasifica a cuartos de final

La Real Sociedad y el PSG no se guardaron nada y sacaron toda la artillería pesada para tratar de certificar el pase a los cuartos de final de la Champions League. Imanol Alguacil casi presentó su once titular de esta temporada, a excepción de un Ander Barrenetxea, que no llegó en el estado de forma suficientemente bueno como para ser de la partida del técnico oriotarra. Por su parte, el PSG no se fió de las intenciones realistas y tampoco se reservó nada Luis Enrique, aunque introdujo dos cambios respecto a la ida: Marquinhos y Danilo Pereira vieron el inicio del encuentro desde el banquillo, mientras que los sustituyeron en la zaga Lucas Hernández y Nuno Mendes.

Con un gol de Kylian Mbappé a los 15 minutos de iniciado el partido en el Reale Arena de Anoeta, el París Saint-Germain de Luis Enrique sentenció a su favor la eliminatoria de octavos de final que lo enfrentó ante la Real Sociedad de España.

Los locales vieron cómo el francés y campeón del mundo en Rusia 2018 destruyó el castillo de ilusiones y sueños que tenía el conjunto de Imanol Alguacil, que en los primeros minutos de partido fue alertado por un golpe que recibió su futbolista Hamari Traoré, quien debió abandonar el terreno de juego por un momento mientras era asistido por el equipo médico del club.

Pese al marcador global, que era una goleada casi insuperable de 0-3 en 15 minutos de juego, los parisinos jamás desistieron de atacar. Y fue el mismo autor del gol, Mbappé, quien exigió al portero Álex Remiro para que con una salvada milagrosa mantuviese algún tipo de esperanza de poder rescatar la eliminatoria.

#UCL | ¡DE LA MANO DE MBAPPÉ, PSG VA A CUARTOS DE FINAL! 🇪🇸Real Sociedad 1-2 (1-4) París Saint Germain🇫🇷: Mikel Merino (89) / Kylian Mbappé (15 y 55). El conjunto parisino supera la fase de octavos de final. pic.twitter.com/YT2apXEEw5 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 5, 2024

Doblete de Mbappé

La segunda parte tuvo el mismo libreto. Un insistente PSG queriendo aumentar el marcador, el cual llegaría a los 55 cuando nuevamente Mbappé. El francés firmó su doblete en Anoeta y el tercer gol suyo en la eliminatoria.

Con el global de 0-4, el equipo local logró ir hacia adelante y presionó al PSG con un gol el cual le fue anulado a Ander Barrenetxea al 62. Y luego, exigieron al meta italiano Gianluigi Donnarumma. Pero el gran premio para el cuadro local vino al 89, cuando Mikel Merino logró descontar en el partido y la seria para un final 1-2 en el partido, y 1-4 en la eliminatoria.

El PSG clasificó a cuartos de final junto al Bayern Múnich, que eliminó al Lazio en el otro partido de este día. Para este miércoles, el Real Madrid recibe al Leipzig y Manchester City al Copenhague.

⏹️ ¡FINAL! Victoria del PSG en España para avanzar a los cuartos de final de la UCL. ¡VAMOS PARÍS! ❤️💙#RSOPSG I #UCL 1️⃣:2️⃣ pic.twitter.com/bhnhAxt6Jy — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 5, 2024

Incidentes

La Ertzaintza (Policía) identificó en las últimas horas a medio centenar de “seguidores de riesgo” de la Real Sociedad. Así como a más de un centenar de ultras del PSG con diversos objetos destinados a agredirse mutuamente en varias ‘quedadas’ detectadas por los agentes.

El Departamento vasco de Seguridad ha indicado que, dentro del dispositivo especial de seguridad establecido ante el partido de Liga de Campeones identificó a medio centenar de ultras del equipo donostiarra y ha registrado una veintena de vehículos.

Como resultado de esta operación se han incautado a los hinchas radicales de la Real Sociedad al menos quince bastones de golf. Asimismo, una barra metálica, tres piolets, dos pares de nudillos metálicos, un cuchillo. Continúa la descripción: Dos navajas, un bastón extensible, varios destornilladores, un martillo, una bengala, cuatro protectores bucales, dos raíles de cajón, tres bisagras metálicas, varios pasamontañas y guantes.

#UCL | ¡LA PREVIA! 🇪🇸Real Sociedad (0-2) París Saint Germain🇫🇷: La Policía identificó a medio centenar de "seguidores de riesgo" de la Real y a más de un centenar de ultras del PSG, por ende se extreman medidas de seguridad. Radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA pic.twitter.com/St2slgsIgy — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 5, 2024

