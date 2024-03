El Dinamo Tbilisi de Oscar Santis sufre dura derrota en la Liga de Georgia

El Dinamo Tbilisi, equipo en el que milita el jugador guatemalteco Oscar Santis, sufrió un revés significativo en la segunda jornada de la Liga de Georgia. En un encuentro disputado este miércoles 6 de marzo, el equipo se enfrentó al FC Telavi, resultando en una contundente derrota por un marcador de 4-0.

El desempeño del Dinamo Tbilisi durante el primer tiempo del partido fue desastroso, lo que les costó caro y les impidió llevarse los tres puntos en condición de visitante. En contraste con su sólida actuación en la primera jornada, donde vencieron 2-0 al FC Samgurali Tskhaltubo, este traspié ha significado una pérdida de posiciones en la tabla general del campeonato georgiano.

🤩ოსკარ სანტისი მარტის სანაკრებო მატჩებისთვის გვატემალის ეროვნულ ნაკრებში გამოიძახეს 🇬🇹

🤩 Óscar Santis has been called up to the Guatemala national team for their international games in March! 🇬🇹#FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/b6DCvCnmt8

