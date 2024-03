Drake Bell confiesa que empleado de Nickelodeon abusó de él a los 15 años

Drake Bell saltó a la fama gracias a la famosa serie ‘Drake & Josh’, producida por Nickelodeon, confesó recientemente que no tuvo la mejor experiencia tras ser abusado sexualmente.

El actor ha atravesado por diversas polémicas a lo largo de su trayectoria, especialmente luego de ser acusado de abuso por una menor de edad, además de los temas relacionados con su matrimonio.

Ahora es su turno de de hablar de un episodio que marcó su vida. Pese a que el tema se había mantenido en secreto, por primera vez habló mediante el documental: ‘Silencio en el set: El lado oscuro de los niños de televisión’, que se estrenará el próximo 17 de marzo en MAX.

A través del primer adelanto que se dio a conocer que acusó a uno de los extrabajadores de Nickelodeon tras ser abusado cuando apenas tenía 15 años, pero decidió llevar el proceso legal en privado para evitar cualquier tipo de filtración de información.

Según se reveló en el video, él fue clave en el caso contra el sujeto identificado como Brian Peck, puesto que su nombre quedó inscrito en el registro de agresores sexuales, tomando en cuenta que surgieron más denuncias.

Peck fue entrenador de diálogo en programas como All That y The Amanda Show, show que protagonizó Amanda Bynes junto al también cantante desde 1999 hasta 2002, antes de protagonizar su propia serie Drake & Josh, en 2004.

Confesiones del actor

‘Silencio en el set: El lado oscuro de los niños de televisión’ revelará aspectos sobre el detrás en la vida de algunas celebridades infantiles y su involucramiento con famosas producciones de televisión.

La producción, a cargo de Maxine Productions y Sony Pictures Television promete ofrecer una mirada sin precedentes a las condiciones tóxicas de trabajo en programas infantiles de los años noventa y principios de los dos mil, enfocándose particularmente en aquellos creados por Dan Schneider.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Investigation Discovery (@investigationdiscovery)

Scheider, conocido por crear icónicas series de Nickelodeon como iCarly y Zoey 101, enfrenta acusaciones de haber creado un ambiente incómodo y perverso en los sets de grabación.

Business Insider señaló que además de Drake Bell, otras estrellas y miembros del equipo de los programas de Schneider compartirán testimonios exclusivos por primera vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Azteca UNO (@aztecauno)