¡Le robaron millones! Karely Ruiz es víctima de gran estafa

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz compartió con sus seguidores que la estafaron en la compra de una casa que valle millones de pesos mexicanos. La joven influencer dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que hace tiempo se compró una casa.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas no se dieron como ella esperaba y contó su experiencia. Al parecer, desde el primer momento le encontró defectos que tuvo que costear y no conforme con todas las composturas que se tenían que hacer, no le querían dar las escrituras de la casa.

“Las cosas no me salieron como yo quería, es momento de contarles todo, en serio no quería hacer esto por mi vida, está tranquila, pero ya no es justo”, aclaró. Después de que la modelo compartió las imágenes en donde revela todos los detalles que tenía la casa, y denuncia que no le parece justo tener que encargarse de estos gastos extra.

El valor de la casa era bastante elevado, aunque no especificó cuántos millones de pesos mexicanos le costó. “Jamás estuve opuesta a pagar, pero compré una casa hace meses que se pagó en tiempo y forma, y todavía no me han firmado escrituras por unos pagos externos a la casa”, destacó.

Karely Ruiz peleará por su casa…

Además, explicó: “Voy a pelear por mi casa, no puedo perder todos esos millones por gente así, no, eso sí que no”. Al final, dio a conocer que compartirá un video dando detalles de lo que le ocurrió, ya que intentó que la inmobiliaria se haga responsable y le entregue su casa.

Fue hace unos días, cuando la joven dio algunos consejos de cómo se puede crear una página exitosa de OnlyFans.

Cabe destacar que, actualmente se especula que la mexicana gana cerca de un millón de quetzales al mes en la famosa plataforma.