Nikki Haley abandona carrera para la nominación republicana

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció este miércoles que abandona las primarias republicanas, tras sus pobres resultados en la cita del Supermartes, aunque no expresó su apoyo al expresidente Donald Trump, único aspirante del partido que queda en pie. “Ahora depende de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga”, dijo Haley en una comparecencia pública en Charleston, Carolina del Sur.

Haley dio por seguro que Trump será el candidato del Partido Republicano a la presidencia, lo felicitó y le deseó “lo mejor”, pero no cumplió con la tradición de expresarle su apoyo al aspirante ganador. “La política se trata de atraer a la gente a tu causa, no de rechazarlos. Nuestra causa conservadora necesita urgentemente a más gente. Este es el momento de que él (Trump) elija”, resumió.

I end my campaign with the same words I began it from the Book of Joshua. I direct them to all Americans, but especially to so many of the women and girls out there who put their faith in our campaign.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) March 6, 2024