Perdió el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar por segundo partido consecutivo y su equipo, el Al Nassr, volvió a perder, sumó su tercer encuentro seguido sin ganar y se aleja del liderato de la Liga de Arabia Saudí que domina el Al Hilal.

El conjunto de Luis Castro solo ha logrado uno de los seis últimos puntos en juego. No pasó del empate en la anterior jornada, frente el Al Hazem, en un duelo que no jugó el astro portugués, sancionado.

NOTA:Comunicaciones presenta indumentaria para aficionados llamativos

Our stars have arrived 🌟 and they’re ready to shine ✨ pic.twitter.com/1mpfeooOLT

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 7, 2024