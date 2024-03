Expresidente del Congreso defiende construcción de búnker

El expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, se refirió este jueves 7 de marzo a la construcción de un búnker en la sede de ese organismo y defendió la importancia de contar con un espacio de ese tipo para salvaguardar los documentos importantes donde, según sus palabras, consta la historia de Guatemala.

Agregó que era necesario proteger ese tipo de elementos y no había un lugar para eso en todo el Congreso, entonces se restauró el espacio para tener documentos importantes, tal como, aseguró, dice la placa que fue colocada en su gestión. “Vimos hacia el futuro, hablábamos de la agenda 2030 y hoy es realidad”, añadió.

Rodríguez expuso que se restauró para ese fin, aunque posteriormente también se utilizó para otras prácticas, incluida la de ser un área de reflexión, donde pudiera tener un momento para analizar acciones que, detalló, como a todo presidente le toca afrontar situaciones difíciles.

“Pero eso no lo entiende una persona que estuvo un día en el cargo y no tiene idea de ser presidente. (Ocupar este cargo) no es solo privilegio, sino también implica temas difíciles”, resaltó.