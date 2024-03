Max Verstappen confirma su dominio y gana el GP de Arabia Saudita

El piloto neerlandés Max Verstappen, quien ostenta tres títulos mundiales, ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. Este emocionante evento tuvo lugar el sábado en el circuito urbano de Yeda. Sin embargo, vale mencionar que en esta ocasión no contamos con la participación del talentoso piloto español Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, quien se encontraba convaleciente tras ser sometido a una operación de apendicitis el viernes anterior al evento.

Con esta victoria, Verstappen, de 26 años de edad, consolida su liderazgo en el campeonato, sumando así su segunda victoria en las dos primeras carreras de la temporada. Este triunfo también marca su quincuagésima sexta victoria en la Fórmula 1 y le permite alcanzar su centésimo podio en la categoría reina del automovilismo. Asimismo, su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, completó el segundo ‘doblete’ del año para Red Bull.

MAX VERSTAPPEN WINS IN JEDDAH!!! 🏁🏆🥳 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/XKb0zSZzTU

En una emocionante carrera, el monegasco Charles Leclerc, representando a Ferrari, logró posicionarse en el tercer lugar, marcando además la vuelta rápida. Mientras tanto, el experimentado piloto español Fernando Alonso, que compite para Aston Martin a sus 42 años de edad, culminó en la quinta posición, demostrando una vez más su destreza en la pista. El australiano Oscar Piastri, de McLaren, ocupó la cuarta posición, seguido por Alonso.

Destacando el talento de la juventud, el piloto inglés George Russell, de Mercedes, se ubicó en el sexto lugar, justo por delante de su compatriota de tan solo 18 años, Oliver Bearman, quien sustituyó a Sainz en Ferrari para esta carrera.

En cuanto al resto de los competidores, el inglés Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes) finalizaron en las posiciones octava y novena, respectivamente. El piloto alemán Nico Hülkenberg (Haas) logró entrar en la zona de puntos, culminando en la décima posición en este circuito urbano, conocido por ser uno de los más rápidos del calendario de la Fórmula Uno.

La siguiente prueba del campeonato, el Gran Premio de Australia, se llevará a cabo dentro de dos semanas en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne. Sin duda, los aficionados esperan con entusiasmo el próximo encuentro en esta emocionante temporada de la Fórmula 1.

Your top three in Jeddah! 🥇🥈🥉#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Rpo2RncBPA

