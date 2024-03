Quién era Eric Carmen, el fallecido cantante de Raspberries

Eric Carmen, vocalista del grupo Raspberries y autor de grandes éxitos en los años 70 y 80, falleció a los 74 años.

La lamentable noticia fue compartida por la esposa del cantante estadounidense a través del sitio web del músico, pero no dio mayores detalles de la causa de su muerte.

“Con tremenda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía”, explicó Amy Carmen.

Finalmente, ella pidió que se respete la privacidad de la familia luego de esta importante pérdida.

¿Quién era Eric Carmen?

Fue un cantante, compositor, guitarrista y tecladista estadounidense, destacado por su aporte en las décadas de 1970 y 1980.

El oriundo de Cleveland (Estados Unidos), saltó a la fama como cantante principal del grupo Raspberries, donde su canción más exitosa fue “Go All The Way”, un sencillo que logró más de un millón de ventas.

Tras del quiebre del grupo en 1975, inició una carrera en solitario que le llevó a ser conocido en todo el mundo con famosas canciones románticas como Hungry Eyes, un tema que se popularizó con el estreno de la película Dirty Dancing.

Además, el intérprete alcanzó éxito por sus éxitos Never Gonna Fall in Love Again y All by Myself. Esta última, fue una canción que se volvió en un hit, siendo incluso versionada por la conocida cantante Celine Dion en 1996.

