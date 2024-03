¿Fue un error? Al Pacino revela por qué anunció de forma extraña el Oscar a Mejor Película

La gala de los Premios Oscar estuvo llena de música, desnudos y críticas políticas. Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Al Pacino, quien en 1993 ganó su propia estatuilla por la cinta Perfume de Mujer, brindó el premio a Mejor Película.

El actor omitió a los nominados y decidió anunciar al ganador de manera directa. El hecho, para miles de personas que disfrutaban de la premiación, quitó el suspenso y emoción que tanto caracteriza a las entregas de premios.

“Mejor Película… uh, tengo que ir al sobre por eso. Y lo haré. Aquí viene. ¿Y mis ojos ven a Oppenheimer?”, dijo el actor de 83 años, generando un enorme revuelo en las redes.

Muchos consideraron que Al Pacino había arruinado el punto cumbre de los Oscar, el premio más esperado. Además, muchos opinan que no se respetó el trabajo de la gente que se encargó de hacer la semblanza de los nominados.

“Que locura la forma en que Al Pacino anunció a Oppenheimer como Mejor Película. Una leyenda hace lo que le da gana”, “Al Pacino básicamente diciendo: ‘Ya vámonos de este antro de mala muerte, el ganador es Oppenheimer’. La leyenda puede hacer lo que quiera”, “Estoy obsesionado con la forma en que Al Pacino anunció Oppenheimer como Mejor Película, no podría haber sido más caótico o confuso”, “Realmente esperaba más suspenso”, “La verdad tenía duda de cuántas películas eran y pienso que sí se le debió mencionar”, “El premio más esperado de la noche no tuvo gracia”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Al Pacino responde a los comentarios

A través de un comunicado, el famoso actor resolvió las dudas. “No era mi intención omitirlos. Los productores decidieron no volver a decir el nombre de los nominados, ya que fueron destacados individualmente durante toda la ceremonia”, comentó.

“Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y que no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien relacionado profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido y es por eso que sentí que era necesario hacer esta declaración”, agregó.

Las 10 películas nominadas a mejor película fueron “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “Poor Things” y “The Zone of Interest”.

