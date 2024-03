Monterrey chocará ante Inter Miami de Lionel Messi

Los “Rayados” del Monterrey mexicanos, en los que milita el español Sergio Canales, vencieron el jueves por 2-1 al F. C. Cincinnati estadounidense, para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en los que retarán al Inter Miami de Lionel Messi.

En el partido de vuelta de los octavos de final, Luis Romo y el estadounidense Brandon Vázquez definieron la serie 3-1 en favor de los “Rayados” del entrenador argentino Fernando Ortiz. El argentino Luciano Acosta descontó por Cincinnati.

Los “Rayados” dominaron el primer tiempo y tras fallas del colombiano Stefan Medina y del argentino Maximiliano Meza, Romo, con un remate de tacón, abrió el marcador al minuto 41, después de un centro de Meza.

En la segunda mitad, el Cincinnati adelantó líneas y amenazó al Monterrey, después de que Acosta, al 47, burló a tres marcadores para entrar al área y definir el 1-1 pegado al poste derecho del guardameta argentino Esteban Andrada.

Cincinnati presionó en lo siguientes minutos, pero Andrada salvó su marco al 50 al rechazar un tiro de Corey Baird, tras lo cual Vázquez definió la serie con un gol al 68 que dejó el marcador 2-1 y la serie 3-1 en favor de los “Rayados”.

NOTA: ¡Espectacular! Sorteo de Champions League deja grandes duelos

El argentino Fernando Ortiz, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, afirmó este jueves que le “preocupa todo Miami, no sólo Messi”, luego de que su equipo clasificara a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se van a enfrentar al Inter Miami en el que juega su compatriota.

“Enfrentar al Inter Miami es muy importante en esta institución porque ahí juega el mejor jugador del mundo y tanto yo como mis jugadores le vamos a querer ganar. Qué bueno que lo vamos a enfrentar, pero me preocupa todo Miami, no sólo Messi”, subrayó el técnico.

El New England Revolution cumplió los deberes este jueves en su visita al Alajuelense costarricense al cosechar un empate 1-1 y avanzar con un 5-1 global a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se verá las caras con el América mexicano.

Las series de los cuartos de final quedaron establecidas así:

The top 8 are now in the Quarterfinals! 🔥

Are you ready for the next Epic Battles? 🏆 pic.twitter.com/uEKYOwtsRW

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 15, 2024