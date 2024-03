Carlos Ruiz debuta en La Previa de la MLS

El exfutbolista y exseleccionado nacional, Carlos Ruiz, hoy comentarista en las transmisiones de la Major League Soccer por Apple TV, tuvo su debut el sábado en “La Previa de la MLS” y “El Resumen de la MLS”, espacio comandado por la periodista Antonella González, y que cuenta también con la participación del exjugador hondureño, Carlos Pavón, quien también jugó en la Liga Guate Banrural.

“Qué tal amigos, soy periodista Antonella González y quiero invitarlos a La Previa. Yo estoy con dos goleadores, leyendas de Concacaf, Centroamérica y el mundo. Entre los dos no sé cuántos goles han anotado. El debut de Carlos el ‘Pescadito’ Ruiz en La Previa, bienvenido”, fueron las palabras de la comunicadora.

“Gracias, Antonella, por fin me convocaste a tu programa, mucho gusto. Aquí contento por estar nuevamente en el estudio junto a un gran goleador centroamericano la ‘Sombra’ (Carlos Pavón)”, expresó el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala a lo largo de la historia.

NOTA: Italiana Valentina Basilico conquista la Vuelta Demenina a Guatemala

Eligen el mejor gol

En la cuenta oficial de la MLS en español de X, se pueden observar varios videos del debut de Carlos Ruiz en estos espacios deportivos. Y uno de ellos es el “Resumen de la MLS” donde los tres analistas descritos anteriormente propusieron su gol de la jornada para que la afición votase por la anotación.

Antonella González eligió el gol de Kelly Acosta del Chicago Faire, el cual sirvió para la remontada 4-3 sobre el Montréal en el 90+9. Fue un gol de larga distancia (por el círculo central del terreno de juego) que sorprendió al portero Jonathan Sirois.

Por su parte, Carlos Pavón propuso a Joakim Nilsoon de St. Louis y su gol de chilena ante LA Galaxy, que en su momento significó el empate 2-2. “Tu sabes que no es fácil, yo nunca hice un gol así”, le dijo el hondureño al guatemalteco Ruiz, quien no se vio sorprendido ya que él hizo varios goles de chilena, el más recordado en Selección de Guatemala ante Costa Rica en el cierre de la eliminatoria mundialista hacia Alemania 2006.

Carlos Ruiz propuso el gol de tiro libre de Santi Rodríguez del New York City F. C. convertido al Toronto F. C. y que supuso el empate parcial. El partido lo ganó el NYC F. C. 2-1 col gol de Kevin O’Toole. “El mejor gol de la jornada, el de Santi Rodríguez, vean este golazo, donde las arañas tejen su nido, no iba a llegar nunca el arqueo ni con raqueta de tenis”, expresó el goleador chapín.

Los votos para el gol de la jornada de los analístas de #ElResumenDeMLS han sido emitidos: ✅ @CarlosPavon9 – Joakim Nilsson de St. Louis

✅ @elpescaditoruiz – Santi Rodríguez de NYCFC

✅ @soyantosports – Kellyn Acosta de Chicago Fire pic.twitter.com/1uXc6x3O3J — MLS Español (@MLSes) March 17, 2024

Estamos en TikTok