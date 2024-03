Joao Cancelo se perderá el partido ante el Atlético de Madrid

El Barcelona afronta un importante duelo este domingo ante el Atlético de Madrid en el Estadio Cívitas Metropolitano, pero lo hará sin la presencia del lateral portugués Joao Cancelo, quien ha sido baja de última hora debido a problemas físicos.

Cancelo, quien venía ocupando un rol importante en la defensa del equipo dirigido por Xavi Hernández, deja un vacío en el flanco izquierdo de la zaga, ya que se esperaba que ocupara el puesto del lesionado Alejandro Balde. Esta ausencia supone un desafío para el técnico culé, quien deberá buscar una solución improvisada para cubrir esa posición.

Cancelo, dura baja para el Barça

La noticia de la baja de Cancelo ha generado cierta incertidumbre entre los aficionados, quienes esperaban contar con su participación en este compromiso crucial de la temporada. No obstante, Xavi Hernández ha optado por incluir en la convocatoria a Marcos Alonso, quien se ha integrado al equipo después de recuperarse de una intervención quirúrgica en la zona lumbar a principios de año.

Por otro lado, la lista de ausencias en el Barcelona se amplía con la no inclusión de Ferran Torres, quien aún no ha logrado recuperarse completamente de sus problemas físicos, así como los lesionados de larga duración Gavi y Alejandro Balde. A estas ausencias se suman las ya conocidas de Pedri y Frenkie de Jong, lo que genera un desafío adicional para Xavi en la conformación del once titular.

La convocatoria para este importante encuentro está compuesta por un grupo de jugadores en el que destacan nombres como Ter Stegen, Araujo, Joao Félix, Christensen, Sergi Roberto, Gündogan, entre otros. La presencia de jóvenes talentos en la convocatoria refleja la apuesta de Xavi por la renovación y el desarrollo de nuevos talentos en el equipo.

✈️ Nos vamos a Madrid ✈️ pic.twitter.com/ntoacRH5S4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2024

