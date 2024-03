“Se ha desvanecido”, Bruce Willis cumple 69 años sin reconocer a sus familiares

Bruce Willis cumple 69 años. Millones de fans envían mensajes emotivos y lo recuerdan por su trayectoria artística.

El actor se mantiene rodeado de sus familiares, con quienes busca pasar el mayor tiempo posible tras su diagnóstico de demencia frontotemporal. Sin embargo, se sabe que ya no los reconoce.

Fue en el 2022 cuando se anunció la retirada de Willis del mundo de la interpretación, al que ha dado tanto en forma de películas, traducidas a su vez en éxitos.

Un actor que saltó a la fama de la mano de proyectos como ‘La jungla de cristal’, ‘Pulp Fiction’, ‘Armageddon’, ‘El quinto elemento’, entre otros.

Desde entonces, Bruce Willis se ha centrado en su familia tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, la cual es poco común y afecta a los lóbulos frontal y temporal, provocando alteraciones en su lenguaje y la personalidad.

La última vez que el actor fue captado por las cámaras fue durante la fiesta del 30 cumpleaños de su hija, Tallulah Willis. Unas imágenes que tomó su exesposa, Demi Moore, y en las que aparece desmejorado, pero sonriente y apoyándose en sus hijas.

Desde que se dio a conocer sobre su enfermedad, la familia ha estado unida, refugiándose en el actor y aprovechando cada instante con él, y es que tal y como han ido apuntando diferentes medios, su salud ha ido mermándose mucho con el paso del tiempo, llegando a no poder reconocer a Demi Moore y otros familiares.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto”, comentó una amistad de la familia al New York Post.

“Sí puede reconocer por ahora a su actual esposa, Emma Hemming, y a sus hijas, aunque no es capaz de mantener conversaciones con ellas”, agregó Glen Gordon Caron al famoso medio de comunicación.

“Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, agrega.

Sufre autismo

Aparte de Bruce Willis, hace algunos días, Tallulah Willis anunció en redes sociales que recientemente le han diagnosticado de autismo.

Ha sido la propia hija de Bruce Willis y Demi Moore quien publicaba en sus redes un vídeo antiguo junto a su padre en una pasada alfombra roja durante la presentación de una película.

