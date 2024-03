Se cumplen 18 años del primer tuit, ¿quién lo escribió?

Este 2024 marca el 18 aniversario del primer tuit publicado en Twitter, ahora conocido como “X”. El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, escribió: “just setting up my twttr”. Este simple mensaje no solo fue el primero en la historia de la red social, que ahora pertenece a Elon Musk, sino que también ha causado un gran revuelo. Hace un par de años, se convirtió en un NFT que fue vendido por millones de dólares.

En 2021, Jack vendió su tuit en forma de NFT por US $2.9 millones al criptoempresario de origen iraní Sina Estavi. Sin embargo, con el paso del tiempo, Estavi no ha logrado venderlo y obtener ganancias. En 2023, el valor del tuit se depreció considerablemente, siendo valuado en cerca de US $4 mil. Esta situación pone de manifiesto la volatilidad y la incertidumbre asociadas con el mercado de los NFTs.

Twitter se convirtió en X

Desde que Elon Musk adquirió Twitter a finales de 2022 por 44 millones de dólares, la red social ha experimentado numerosos cambios, incluyendo modificaciones en nombres, imagen y funciones de pago. Recientemente, la plataforma ha sido objeto de atención internacional después de que el ministerio pakistaní del Interior ordenara bloquear la red social X en el país, donde ha estado prácticamente inaccesible durante cinco semanas, según documentos judiciales.

Las restricciones de acceso a X comenzaron el 17 de febrero, tras un alto funcionario que admitió públicamente haber manipulado las elecciones legislativas y provinciales del 8 de febrero, que estaban marcadas por fuertes sospechas de fraude. Aunque el nuevo gobierno se muestra evasivo sobre los motivos de las interrupciones en el uso de la red, defensores de los derechos digitales creen que están destinadas a silenciar las críticas.

Documentos presentados ante un tribunal de la provincia del Sind (sur) por los abogados de la Autoridad Pakistaní de Telecomunicaciones (PTA), en respuesta a un recurso presentado por activistas, implican a los servicios de inteligencia en la decisión de bloquear X. “Basándose en informes de las agencias de inteligencia, el ministerio del Interior (…) solicitó que X (Twitter) fuera bloqueado inmediatamente y hasta nuevo aviso”, afirman los documentos.