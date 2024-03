¡El Patrón está de regreso! Anuncian concierto de Tito El Bambino en Guatemala

Efraín David Fines Nevares, conocido artísticamente como Tito el Bambino, es un cantante y compositor puertorriqueño, considerado como uno de los mayores exponentes en la historia del reguetón.

Reconocido por grandes éxitos como Baila morena, Ay mami, Siente el boom, Felina, El amor, entre otras. Ahora el famoso ha confirmado que se presentará en Guatemala.

A través de redes sociales, la promotora de eventos “BeatsLatino” comunicó que Tito El Bambino se presentará en nuestro país el 9 de mayo en Fórum Majadas.

Los precios y localidades para el concierto son:

Mesas Oro: Q590

Mesas Platinum: Q790

Mesas Black: Q990

Estos precios descritos no incluyen el recargo por servicio, por lo que el total varía dependiendo de la localidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primera Fila (@primerafila.shop)

El último éxito musical del artista es el remix de Solo Tú, canción que interpreta junto a Farruko.

¿Es cristiano?

Desde hace mucho tiempo, Tito El Bambino confirmó su fe como cristiano, sin embargo, también dejó claro que no pueden encasillarlo en una religión.

“Yo me considero hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios, pero no por eso dejarás tu trabajo. El doctor puede buscar la fe de Dios, el abogado, el cantante, pero no por ello van a dejar su profesión. Muchas veces las personas encasillan a alguien por ser cristiano, pero eso no es así, todos somos hijos de Dios y mi trabajo es muy aparte”, comentó en una entrevista para CNN.

Lee también: ►¿LOS CONOCES? ZOOLÓGICO LA AURORA CONTINÚA BÚSQUEDA DE NIÑOS QUE NOMBRARON A “LA MOCOSITA”

Mira también: