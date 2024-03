Messi sobre su retiro: “Lo daré sin pensar en la edad”

El futbolista argentino Lionel Messi aseguró que no piensa en la edad a la hora de fijar una fecha para su retirada sino en su rendimiento sobre el terreno, dijo en una entrevista con el podcast BigTime de la cadena MBC de Arabia Saudí, país del que es embajador turístico desde hace dos años.

“Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y, cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentare seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”, dijo el astro argentino durante el programa.

El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó claro que la clave de todo está en el rendimiento, pero sin dar detalles de cuándo que colgará las botas: “En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros”, indicó.

