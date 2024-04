El mundo de la lucha libre vibrará con el WrestleMania XL

Este fin de semana se llevará a cabo el WrestleMania 40 (XL), el máximo show de dos días de la compañía de lucha libre WWE (World Wrestling Entertainment) con las mejores estrellas sobre el cuadrilátero.

Entre los combates, destaca la lucha entre The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins. Además del de Rhea Ripley y Becky Lynch por el Campeonato Mundial Femenino.

El Lincoln Financial Field, la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, será la sede en la que la WWE celebrará la cuadragésima edición de WrestleMania.

Presented by WWE 2K24. #WWE2K24 is the highest rated console game in WWE 2K franchise history. Buy now: https://t.co/lMGqpXGj1n pic.twitter.com/bYKg2bGZ3R

It’s time for the #WrestleMania XL set reveal at @LFFStadium in Philadelphia alongside The Ninja Kidz, @KaylaBraxtonWWE & @jackie_redmond !

Noche 2 del WrestleMania, 7 de abril

BREAKING NEWS: The Final Boss @TheRock will be appearing at WWE World this Thursday at 4:00pm.

Get your tickets here: https://t.co/xzY3Epz1uh pic.twitter.com/l2KjTOY8Vc

