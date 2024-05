Encuentran muerta en la vía pública a reconocida presentadora de noticias

El cuerpo sin vida de Alice Stewart fue encontrado este fin de semana en un barrio de Virginia, Estados Unidos, por lo que las autoridades comenzaron con las indagatorias para revelar la causa de muerte de la periodista y comentarista política de CNN, quien participó como asesora en varias campañas presidenciales.

La muerte de Stewart, de 58 años de edad, conmocionó a sus compañeros del medio. Al respecto, Mark Thompson, el CEO de la cadena, la recordó como “una veterana de la política y una periodista ganadora de un Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de CNN, conocida en todas nuestras oficinas no solo por sus conocimientos políticos, sino también por su inquebrantable amabilidad. Tenemos el corazón abatido por una pérdida tan extraordinaria”.

De acuerdo con la policía, recibieron una llamada reportando el hallazgo de una mujer inconsciente en la calle, en el barrio de Bellevue, al norte de Virginia. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron que la comunicadora ya no presentaba signos vitales.

Las primeras diligencias indicaron que la mujer de 58 años murió aparentemente por causas naturales, por lo que, de momento, la línea de investigación no cuenta con sospechosos de haber provocado actos delictivos que derivaran en la muerte de la asesora de campañas presidenciales.

CNN correspondent Alice Stewart was found dead this morning at the age of 58, due to what police are calling “a medical emergency”.#CNN pic.twitter.com/hFJpKYxiCP

