Hallan bomba de Segunda Guerra Mundial en terreno de aeropuerto de Fráncfort

Un grupo de obreros descubrió una bomba de fósforo que data de la Segunda Guerra Mundial en un terreno del aeropuerto de Fráncfort, el más grande de Alemania, informaron la Policía y la propia gestora del aeródromo.

“Hoy se ha descubierto una bomba de fósforo durante unas obras en los terrenos del aeropuerto de Fráncfort”, señaló la Policía del estado federado de Hesse, en su cuenta de la red social X. La bomba fue hallada durante las obras de construcción de la nueva terminal 3 del aeropuerto.

Explicó que el servicio de desactivación de explosivos se encuentra en el lugar y está preparando una detonación controlada. Se ha establecido una zona de exclusión en un radio de unos 1 mil metros alrededor del lugar del hallazgo.

El aeropuerto de Fráncfort indicó en su página web que, debido a la desactivación de la bomba de la Segunda Guerra Mundial, es posible que se produzcan retrasos temporales en las operaciones de vuelos entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Due to a disposal of WW 2 bomb, flight disruptions may occur @ FRA between 5 and 9 pm.

Check flight status before traveling to the airport and allow extra time for your journey. We also recommend you check in as early as possible for your flight.

More @ https://t.co/3ZVZvBiOHE pic.twitter.com/Y09A73Yh7u

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) June 7, 2024