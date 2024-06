Fugas naturales causan falta de agua en Laguna Magdalena

Recientemente, circularon en internet algunas fotografías que muestran una crisis de sequía en la Laguna Magdalena, ubicada en la ruta de terracería que conduce a Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. El encargado del referido cuerpo de agua Reinaldo Alba consideró que el fenómeno se debe a fugas naturales que son imposibles de atender por su naturaleza.

El entrevistado también señaló que el arroyo de la referida laguna aún no ha bajado su cauce, pero las citadas salidas del recurso hídrico afectan el lugar desde hace 20 días, por lo que se perdió agua. Alba recordó que esta misma situación se vivió en 2009 y descartó que el fenómeno sea causado por la falta de lluvias.

#CrisisClimática 🌍🚨 La laguna Magdalena desapareció en la Sierra de los Cuchumatanes El pasado 2 de junio, en redes sociales, un grupo de turistas reportó la desaparición de la laguna Magdalena, en Chiantla, Huehuetenango ante la falta de lluvias en el departamento.… pic.twitter.com/hGWTTiXAiX — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 8, 2024

El encargado del lugar destacó que el área donde se registran las fugas naturales de la Laguna Magdalena es privada.

Sin embargo, destacó que ninguna autoridad se ha presentado para atender la emergencia.

Relató que fueron ellos quienes intentaron tapar las fugas, lo que se complica cuando se abren nuevas en otros sectores.

“Tenemos años de vivir en el lugar y nos damos cuenta de que el arroyo no ha bajado más”, declaró.

Alba señaló que el problema son las fugas y no la falta de lluvias, porque “si no estuvieran si se estancaría el recurso”.

“No se pueden atacar de ninguna manera porque no se ven totalmente”, añadió Alba al referirse a las fugas.

El entrevistado dijo no saber si las autoridades ignoran la situación de la Laguna Magdalena o no tienen interés, porque no se han acercado.

Turismo en la Laguna Magdalena

Según el encargado del área, los turistas que recientemente han llegado han manifestado tristeza por la situación del área.

Al retirarse del lugar, los visitantes de la Laguna Magdalena también han expresado preocupación, lamentó Alba.

La referida laguna se encuentra en el municipio de Chiantla, a unos 40 kilómetros de la cabecera de Huehuetenango.

El clima más común en el lugar es frío por su altitud de unos 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas 89.7 FM.