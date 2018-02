Al menos dos heridos al descarrilarse un tren en el estado de Nueva York - Emisoras Unidas

Al menos dos personas resultaron heridas al descarrilarse un tren en el estado de Nueva York, informaron hoy medios locales, e indicaron que en el lugar se desató un incendio sin mayores consecuencias.

El accidente ocurrió a las afueras de la población de Attica, en el condado de Wyoming, en una zona boscosa, según informó en su cuenta de Twitter el canal local Noticias 8.

Another photo of the Attica train wreck, from Tim Pohl: pic.twitter.com/d3moVTgFzY

