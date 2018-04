Así respondió el Presidente a los reclamos de pobladores de Suchitepéquez - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

“¿Dónde no hay nada?, la invito, a usted señora que dijo que no hay nada y vamos a ir juntos a un hospital… Usted y yo vamos a corroborar si es verdad o no”, esa fue parte de la respuesta del Presidente Jimmy Morales, cuando fue cuestionado por dos asistentes durante un acto público en Mazatenango, cabecera departamental de Suchitepéquez.

La reconstrucción de la carretera CA-2 Occidente y el desabastecimiento en hospitales públicos fue el tema que generó un intercambio de palabras entre Morales y los dos vecinos que desde sus asientos lo cuestionaban por “falta de acciones”.

El mandatario que asistió al acto de promoción de la Consulta Popular, que se llevará a cabo el próximo 15 de abril, interrumpió su discurso para responder a la mujer que le aseguraba que “no había nada” en los hospitales públicos. Acto seguido el funcionario le hizo una invitación para recorrer “algún hospital”, mencionando el hospital de Escuintla.

¡Qué bueno que me pregunta!

El mandatario incluso respondió con otro cuestionamiento. “¡Qué bueno que me pregunta!, vea usted como agarre el país. No habían ni siquiera medicinas para los hospitales, debíamos las vacunas. Pero es la verdad. ¿Dónde no hay nada?”, dijo el mandatario ante la audiencia.