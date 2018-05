Autoridades ordenan evacuaciones tras erupción de volcán en Hawai - Emisoras Unidas

Un funcionario añadió que en la zona habitan unas 10.000 personas, y que había una “evacuación voluntaria”.

A las 10H30 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 5 al sur del cono volcánico Puu Oo que generó desprendimientos y el potencial derrumbe dentro del cráter del volcán, según el USGC.

#Lava from #Hawaii‘s #Kilauea #Volcano has begun to seep into #LeilaniEstates on the easter side of the #BigIsland #Evacuations have been ordered for up to 10,000 residents (📽: Jeremiah Osuna) stunning drone video pic.twitter.com/P9WEp3kXoV

— sudhakar (@naidusudhakar) 4 de mayo de 2018