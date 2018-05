Becky G se tirará al género ranchero muy pronto - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El éxito más grande “que he hecho en mi carrera ha sido cantar en español”, afirmó Becky G, quien prometió que en una etapa de su carrera grabará un álbum de música ranchera.

Becky G se ha convertido en corto tiempo en la artista más popular y afamada de la música urbana gracias a éxitos como Mayores con Bad Bunny y Sin pijama, que canta a dúo con Natti Natasha.

“Aunque soy nacida en Los Ángeles, me siento orgullosa de mis raíces mexicanas. Mis padres también nacieron en Estados Unidos, pero mis abuelos son de Jalisco y esa sangre es mi mayor orgullo”.

Becky G expresó que quiere seguir los pasos de sus abuelos que vinieron de México para buscar una mejor vida “y gracias a su ejemplo quiero mostrar que nada es imposible y que todo es posible”, destacó.

Rebecca Marie Gómez, su nombre verdadero, no quiso involucrarse en la polémica entre Aleks Syntek y el reggaetón por sus letras de cosificación de las mujeres. “No sé mucho de eso, pero en mi caso yo no podría decirle a un cantante qué puede y qué no puede cantar”.

“Hay que tomar las cosas menos complicadas. La música es música y si a alguien le gusta divertirse con ese ritmo por algo le gusta a la gente, así de sencillo y eso es parte de la libertad de expresarte”, aseveró.

“Además yo tengo muy definido eso de que a mí nadie me va a decir cosas como que soy sexy o que debo hacer esto o lo otro. Yo hago las cosas por mí misma y lo que yo haga para sentirme sexy es porque lo hago yo, no porque otros lo canten o me lo digan”, enfatizó.

Becky G mantiene noviazgo con el jugador de la selección de Estados Unidos y de los Ángeles Galaxy, Sebastian Lletget, pero aclaró que en este Mundial su favorita es la selección mexicana.